Lüleburgaz'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Murat Ç. idaresindeki 59 YS 222 plakalı otomobil ile Halil K. yönetimindeki 72 DN 115 plakalı otomobil hastane kavşağında çarpıştı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Murat Ç, sağlık ekibince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.