Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakızköy'de henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.