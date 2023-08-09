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Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakızköy'de henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ile orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Lüleburgaz Sakızköy İtfaiye Güncel Haberler

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