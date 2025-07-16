Lüleburgaz'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Lüleburgaz'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Lüleburgaz'da otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Dere Mahallesi Kümeevler mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, rüzgarında etkisiyle bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgede itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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