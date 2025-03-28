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Lüleburgaz'da Okul Müdürleri Toplantısı ve Ramazan Bayramı'nda Ücretsiz Tıraş Hizmeti

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Lüleburgaz'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında okul müdürleri buluştu. Toplantıda bağımlılıkla mücadele ve okul güvenliği gibi konular görüşüldü. Ayrıca, Yıldız Mahallesi muhtarlığı engelli ve yaşlılara Ramazan Bayramı dolayısıyla ücretsiz tıraş hizmeti sundu.

Lüleburgaz'da okul müdürleri toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda okul müdürleri yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ardından bağımlılıkla mücadele ve okul bahçelerinin güvenliği konuları görüşüldü.

Engelli ve yaşlılara ücretsiz tıraş hizmeti

Lüleburgaz Yıldız Mahallesi muhtarlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlılara ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor.

Muhtar Ümit Öztürk, AA muhabirine, engelli ve yaşlıların evlerinde ziyaret edilip berber ve kuaförler tarafından saç ve sakal tıraşı hizmeti sunulduğunu söyledi.

Hizmetten faydalanmak isteyen mahalle sakinlerinin muhtarlık telefonunu aramalarının yeterli olacağını ifade eden Öztürk, bu hizmetin her bayram devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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