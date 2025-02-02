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Lüleburgaz'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Lüleburgaz'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Seyitler köyünde Arslan Ergün'e ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, olayda maddi hasar meydana geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Seyitler köyünde Arslan Ergün'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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