Lüleburgaz'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Gündoğdu Mahallesi Öğükler Sokak'ta V.K'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.