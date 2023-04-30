Lüleburgaz'da muhtarlar ve halk toplantısı yapıldı

Kırklareli Valiliğince Lüleburgaz ilçesinde muhtarlar ve halk toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Salih Yüce, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Ekici, toplantıda, tüm kamu makamlarının halka hizmet edilmesi amacıyla ihdas edildiğinin belirtti.

Muhtarlar ile vatandaşların sorun ve taleplerini önemsediklerini ifade eden Ekici, sorunların en kısa sürede giderileceğini kaydetti.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Ayrıca kaçak göçmen, bağımlılıkla mücadele, güvenlik çalışmaları gibi konularda bilgilerin verildiği toplantıda, muhtar ve vatandaşların istekleri dinlendi.