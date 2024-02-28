Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı, otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz'da motosikletten düşen bir sürücü yaralandı. Aynı zamanda otluk alanda çıkan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı.
İ.Y. (61) idaresindeki 39 ACV 317 plakalı motosiklet Kocasinan Mahallesi Acı Çeşme Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dere Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.