Lüleburgaz'da motosiklet kazası: Yaşlı adam yaralandı, sürücü yakalandı

Lüleburgaz'da motosiklet kazası: Yaşlı adam yaralandı, sürücü yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, plakasız motosikletten yola geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye çarpan sürücü E.B. yakalandı. Kaza sonrası Tahir D. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde motosikletle yaşlı adama çarparak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün plakasız ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye çarpıp kaçması üzerine çalışma yaptı.

Bölgedeki güvenlik kamaralarını inceleyen ekipler motosiklet sürücüsünün kimliğini belirledi.

Sürücü E.B. yakalanarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Tahir D, ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay dün, Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde plakasız ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye çarpmıştı.

Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, sürücünün ters yöne girdiğini belirlenmişti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
Suriye yeni paralar kullanacak! Paralar da Rusya yerine başka ülkelere bastırılacak

Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

İşi gücü bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor

Süper Lig devi 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Kurşun yağdırıp kaçtı, mini etek giyince tetikçinin kadın olduğu anlaşıldı

Kurşun yağdırıp kaçtı! Mini etekli tetikçi film gibi takiple yakalandı
Zirvede yan yana gelen Erdoğan ile Meloni arasında dikkat çeken diyalog

Fotoğraf çekimindeki harekete dikkat! Erdoğan, gülmekle yetindi
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.