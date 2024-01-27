Lüleburgaz'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.T. yönetimindeki 59 AHV 127 plakalı motosiklet, P.Y. idaresindeki 39 ACN 48 plakalı otomobil ile İstiklal Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü M.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.