Lüleburgaz'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Lüleburgaz'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Çınar Türkmen - Güncel
Lüleburgaz'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir mobilya satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle mağazada hasar oluştu.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz, Yangın, Kasım, Güncel, Haberler

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