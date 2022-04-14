Lüleburgaz'da mobilya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
AA - Çınar Türkmen - Güncel
Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu.
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya satış mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, 8 Kasım Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir mobilya satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle mağazada hasar oluştu.
AA / Çınar Türkmen - Güncel