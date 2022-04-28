LÜLEBURGAZ'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Depo bölümünden başlayan ve satış bölümüne sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 10.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir mobilya mağazasında eydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle mağazanın depo bölümünde çıkan yangında alevler kısa sürede satış bölümüne de sıçradı. Yangın üzerine bölgeye Lüleburgaz başta olmak üzere çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 2 mağaza çalışanı hastaneye kaldırıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli ile İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel