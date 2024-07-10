Lüleburgaz'da Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın gider borusunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kedinin kontrol için veterinere götürülmesini sağladı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde apartman giderinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sevgi Mahallesi'nde bir apartmanın gider borusundan kedi sesi geldiği fark eden vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kurtardığı yavru kedi, kontrol için veterinere götürüldü.