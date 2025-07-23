Lüleburgaz'da Lastikçi Kundaklandı, Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinin kundaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, lastiklerin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. İtfaiye olay yerine sevk edilerek yangını söndürdü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kamera kayıtlarına göre, eski sanayi sitesinde Ömer U'ya ait lastikçiye sabah saatlerinde gelen şüpheli, yanında getirdiği yanıcı sıvı maddeyi iş yerinin önündeki lastiklerin üzerine döktü. Şüpheli, yanıcı maddeyi ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, Atakan K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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