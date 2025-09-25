Haberler

Lüleburgaz'da Köy Yollarında Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Lüleburgaz'da İl Özel İdaresi ekipleri, Eskibedir, Ovacık ve Evrensekiz köy yollarında asfaltlama ve bakım çalışmaları yaparak ulaşımın daha güvenli ve konforlu olmasını sağlamak için özveriyle çalışıyor. Ayrıca, Vize Belediyesi araç filosuna çöp kamyonu ekledi.

Lüleburgaz'da köy yollarında asfaltlama çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Eskibedir, Ovacık ve Evrensekiz köy yollarında çalışmada bulunuyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Köy yollarında bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Kuşoğlu, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.

Araç filosuna çöp kamyonu eklendi

Vize Belediyesi araç filosuna çöp kamyonu ekledi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından araç filolarına hibe çöp kamyonu kazandırdıklarını belirtti.

Güçlenen araç filosu ile daha hızlı hizmet sunacaklarını ifade eden Özalp, aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Özalp, aracın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
