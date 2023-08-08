Lüleburgaz'da kenevir yetiştiriciliği yapan şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evde kenevir yetiştirmede kullanılan ekipmanlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.