Lüleburgaz'da Kediyi Kurtarırken Yüksekten Düşen Kişi Yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde, balkonundan düşerek yaralanan B.T, kediyi kurtarma çabası sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

İstanbul Caddesi'ndeki işyerinin balkonunda mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen B.T, yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.T, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
