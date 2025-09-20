Lüleburgaz'da Kediyi Kurtarırken Yüksekten Düşen Kişi Yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde, balkonundan düşerek yaralanan B.T, kediyi kurtarma çabası sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
İstanbul Caddesi'ndeki işyerinin balkonunda mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen B.T, yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.T, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel