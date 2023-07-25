Lüleburgaz'da karton yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz'da Ahmetbey beldesi yakınlarında karton yüklü bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dorse kullanılamaz hale geldi.

Lüleburgaz'da karton yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesi yakınlarında Mustafa Murseli idaresindeki 01 419 SB plakalı karton yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dorsedeki yangını fark etmesi üzerine tırı yol kenarına çekerek dorseyi çekiciden ayıran Murseli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse kullanılmaz hale geldi.