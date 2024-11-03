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Lüleburgaz'da Kanalizasyon Temizliği Yapıldı

Lüleburgaz'da Kanalizasyon Temizliği Yapıldı
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Lüleburgaz'da Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, tıkanmaların açılması ve 5 kilometrelik kanalizasyon hattının temizlenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon hatları temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kombine kanal açma aracı ile ilçede çalışma yürütüldü.

Ekiplerce bazı bölgelerdeki kanalizasyon hatlarındaki tıkanmalar açıldı, 5 kilometrelik kanalizasyon ve ana kolektör hattı temizlendi.

Temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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