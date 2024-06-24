Lüleburgaz'da İtfaiye Ekipleri Ebabil Kuşunu Kurtardı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel hastanenin çatısındaki tabelada asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kuş daha sonra doğaya salındı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle özel hastanenin çatısındaki tabelada asılı kalan ebabil kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocasinan Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatı katındaki tabelada asılı kalan kuşun uçamadığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla kuşun bulunduğu yere ulaştı.
Ekipler, ayağına dolanan ip nedeniyle asılı kaldığını belirledikleri kuşu kurtardı.
Çevredeki çocuklar, itfaiye erinin kurtardığı kuşa su verdi.
Kuş daha sonra doğaya salındı.