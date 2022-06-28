Lüleburgaz'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı - Haberler

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Lüleburgaz'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde işçi servisi ile otomobil çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat A. yönetimindeki 22 AAK 064 plakalı otomobil ile fabrika işçilerini taşıyan Murat D. idaresindeki 39 ABY 538 plakalı midibüs Durak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan A.A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

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