Lüleburgaz'da 'İlknur Gökay Tuncel' Davası Başladı

Lüleburgaz Belediyesi personeli İlknur Gökay Tuncel'i geçen yıl kasım ayında takip ederek sokak ortasında katleden Selçuk Gezici'nin yargılandığı dava Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Davaya Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışma arkadaşları, kadın dernek ve platformlarıyla çevre il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.

Lüleburgaz'da geçen yıl kasım ayında Lüleburgaz Belediyesi çalışanı İlknur Gökay Tuncel'i sokak ortasında katleden Selçuk Gezici'nin yargılanmasına Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Selçuk Gezici duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken duruşmada Tuncel'in annesi Nevin Mıdık, kardeşi Nesrin Gökay, eşi Caner Tuncel müşteki olarak katıldı.

Selçuk Gezici'nin ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılandığı davaya Ankara, Tekirdağ ve Kırklareli Baro Başkanlıklarının yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan avukat ordusu müdahil olurken, bazı sivil toplum örgütleri de duruşmaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme başkanı Alihan Orhan, dosyanın adli tıp kurumunda olması nedeniyle savunmaların alınmayacağını bildirdi.

"KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR"

Duruşma öncesi açıklama yapan Lüleburgaz Belediyesi avukatı Özgü Sert, zanlının en ağır cezayı almasını dilediklerini söyleyerek yasaların uygulanmasını istediğini belirtti. Sert, "Bu cinayetlerin bu kadar kabul edilebilir, içselleştirilebilir, bugün konuşulup yarın unutulabilir hale gelmesi toplumdaki bu cinayetlere bakış açısından kaynaklanıyor. Her zaman alanlarda haykırdık. Kadın cinayetleri politiktir. Bugün bizim arkadaşımızın başına gelen, bugün İlknur Gökay Tuncel'in başına gelen yarın bizim kadınlarımızın, erkeklerimizin, hepsinin başına gelecektir. Bu nedenle biz isyan ediyoruz. Bizim isyanımız var. Biz kadın cinayetlerinin durdurulmasını, yasaların uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Duruşma, dosyanın Adli Tıp Kurumu'nda olmasından dolayı 26 Eylül saat 10.00'a ertelendi.

ANKA / Güncel