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Lüleburgaz'da İlk Adım Okul Öncesi Etkinliği Düzenlendi

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Lüleburgaz'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İlk Adım Okul Öncesi' etkinliğinde çocuklar geleneksel oyunlar, yüz boyama, sanat etkinlikleri gibi etkinliklere katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, çocukların eğlendiğini belirtti ve okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaptı.

Lüleburgaz'da "İlk Adım Okul Öncesi" etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlar, yüz boyama, sanat etkinlikleri, yürüme parkurları gibi etkinliklere katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, yaptığı konuşmada, çocukların etkinlikte doyasıya eğlendiklerini söyledi.

Okul öncesi eğitimin temel eğitim en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu ifade eden Erdem, "Biz çocuklarımıza eğitimi ne kadar sevdirirsek, ilerleyen yıllarda o kadar başarılı oluruz. Çocuklarımızın cevherlerini de erken keşfetme

imkanı yakalayabiliriz. Gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlik, ileride büyük bir orman olacak

çocuklarımızın fidanlarının tohumlarıdır." şeklinde konuştu.

Masa tenisi müsabakası yapıldı

Lüleburgaz'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla masa tenisi müsabakaları yapıldı.

Lüleburgaz Spor Salonunda gerçekleştirilen 6 farklı kategoride ki müsabakalarda 60 sporcu mücadele etti.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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