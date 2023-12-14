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Lüleburgaz'da iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı

14 Aralık 2023 09:24 Güncelleme: 09:26 Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada, iki tır çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazanın ardından otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.