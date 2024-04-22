Lüleburgaz'da İki Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Düğüncübaşı köyünde meydana gelen yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.
Lüleburgaz ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düğüncübaşı köyünde Emin Dursun'a ait binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.