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Lüleburgaz'da Huzurevi Ziyareti ve Tiyatro Oyunu Sahnelendi

10 Aralık 2023 17:25 Son Güncelleme: 17:26 Abone Ol

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Özbaş, daha sonra personel ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aynı gün Lüleburgaz Belediyesi personeli tarafından sahnelenen 'Orta Oyunu' adlı tiyatro oyunu da yaklaşık 1 saat sürdü.