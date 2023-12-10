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Lüleburgaz'da Huzurevi Ziyareti ve Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Özbaş, daha sonra personel ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aynı gün Lüleburgaz Belediyesi personeli tarafından sahnelenen 'Orta Oyunu' adlı tiyatro oyunu da yaklaşık 1 saat sürdü.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevindeki yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Özbaş, yaşlıların isteklerini dinledi.

Daha sonra personel ile bir araya gelen Özbaş çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Orta Oyunu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Lüleburgaz'da "Orta Oyunu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Lüleburgaz Belediyesi personelinden oluşan grup tarafından Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Cahit Irgat salonunda sahnelenen oyun yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan Anıl Tekin'in yönetmenliğini yaptığı oyunun ardından Belediye Başkan Vekili Nihal Organ oyuncuları tebrik etti.

Dere ıslahı için inceleme yapıldı

Lüleburgaz deresinde taşkın koruma tesisi ve ıslah çalışması yapılacak.

Dere ıslah çalışmaları öncesinde DSİ 112. Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, Lüleburgaz deresi çevresi ve taşköprü mevkisinde incelemede bulundu.

Kurumlara ait hatların deplase işlemlerini sahada harita üzerinde kontrol eden ekipler, hatların geçeceği noktaları da inceledi.

Teknik incelemeye DSİ, GAZDAŞ, TREDAŞ, Türk Telekom ve Lüleburgaz Belediyesi yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Belediye Yaşam Güncel Haberler

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