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Lüleburgaz'da Hemzemin Geçitte Tren ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Lüleburgaz'da Hemzemin Geçitte Tren ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte trenle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü sıkışırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hemzemin geçitte trenle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'dan Edirne'ye giden yük treni, Durak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 39 ABP 110 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü M.A.D.O, sürüklenen otomobilin içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve bir tren personeli, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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