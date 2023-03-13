Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri, kentteki yağmur kanalları, foseptik çukurları, dere yatakları ile durgun suları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla haşere ve sineklerde artış yaşandığını belirtti.

Ekiplerin muhtelif alanlarda mücadelesine başladığını aktaran Gerenli, yaz aylarında sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

Erken dönemde yapılan larva mücadelesinin önemli olduğunu aktaran Gerenli, "Vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağmak için ekiplerimiz 24 saat görevde. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ekiplerimiz sinek, uçkun ve sivrisinek gibi zararlıların larvalarının oluşabileceği alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.