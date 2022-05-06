Lüleburgaz'da haşere ve sineklere karşı ilaçlama

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Ahmetbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, beldedeki yağmur kanalları, kanalizasyon hatları, dere yatakları ile durgun su, bataklık ve gübrelik alanları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin beldenin muhtelif alanlarında haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğünü bildirdi.

Altıntaş, yaz aylarında sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi için çalışmada bulunduklarını kaydetti.

Erken dönemde yapılan larva mücadelesi önemli olduğunu ifade eden Altıntaş, vatandaşların rahat ve temiz bir kentte yaşamalarını sağmak için belediye ekiplerinin 24 saat görevde olduğu belirtti.