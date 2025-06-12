Lüleburgaz'da Hasat Edilmemiş Tarlada Yangın: 500 Dekar Zarar Gördü

Lüleburgaz'da Hasat Edilmemiş Tarlada Yangın: 500 Dekar Zarar Gördü
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilmemiş buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında 500 dekarlık alan zarar gördü.

Mezarlık mevkisindeki hububat tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 500 dekar buğday ve arpa ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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