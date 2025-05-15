Lüleburgaz'da Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Lüleburgaz'da Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
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Lüleburgaz ilçesinde, çeşitli suçlar nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.G. jandarma operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 23 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık, güveni kötüye kullanma, ve dolandırıcılık gibi 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin Lüleburgaz ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Hükümlü jandarmanın yaptığı operasyonla gözaltına alındı. M.G, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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