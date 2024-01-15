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Lüleburgaz'da Gıda Deposunda Yangın Çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında depodaki araçlar ve buzdolapları zarar gördü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gıda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Güneş Mahallesi Ozanlar Sokak'ta bir gıda firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki 2 panelvan, motosiklet ve çok sayıda buzdolabı zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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