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Lüleburgaz'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Yenibedir köyü yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinin atık yağ deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tesiste çalışan işçiler tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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