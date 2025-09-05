Lüleburgaz'da Fabrika Bahçesinde Yangın Çıktı

Lüleburgaz ilçesinde fabrika bahçesinde çıkan otluk ve ağaçlık alan yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratlı yolu üzerinde bir fabrika bahçesindeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bölgedeki otluk ve ağalık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Fabrika bahçesindeki bazı ürünlerde yangında zarar gördü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.