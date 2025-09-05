Haberler

Lüleburgaz'da Fabrika Bahçesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Lüleburgaz ilçesinde bir fabrika bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı ürünler zarar gördü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüleburgaz ilçesinde fabrika bahçesinde çıkan otluk ve ağaçlık alan yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratlı yolu üzerinde bir fabrika bahçesindeki trafoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bölgedeki otluk ve ağalık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Fabrika bahçesindeki bazı ürünlerde yangında zarar gördü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
