Haberler

Lüleburgaz'da Evlenecek Gençlere Destek Projesi Eğitimi Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz ilçesinde Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen eğitimde, çiftlere evlilikte iletişim, sağlıklı yaşam ve hukuki haklar gibi konular hakkında bilgi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, proje ile çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sağlandığını belirtti.

Lüleburgaz ilçesinde Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında eğitim verildi.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime, 4 çift katıldı.

Kurum psikologları tarafından çiftlere evlilikte iletişim, iletişim becerileri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hukuki haklar, empati, aktif dinleme gibi konularda bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı konuşmada, aile kurmayı kolaylaştırmak ve evlenecek çiftlere destek sağlamak amacıyla projenin uygulandığını söyledi.

Proje kapsamında evlenmeyi planlayan çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sağladıklarını ifade eden Özbaş, çiftleri nikah akdi öncesi evlilik ile beraberinde gelen sorumluluklara hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Özbaş, projeden yararlanan çiftlere aynı zamanda maddi destekte sağlandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu çocuklara ne oldu! 13 yaşlarındaki 5 kız bıçakla ev bastı

Bu çocuklara ne oldu! 13 yaşlarındaki 5 kız bıçakla ev bastı
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.