Lüleburgaz'da Evlenecek Gençlere Destek Projesi Eğitimi Düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında eğitim verildi.

Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime, 4 çift katıldı.

Kurum psikologları tarafından çiftlere evlilikte iletişim, iletişim becerileri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hukuki haklar, empati, aktif dinleme gibi konularda bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, yaptığı konuşmada, aile kurmayı kolaylaştırmak ve evlenecek çiftlere destek sağlamak amacıyla projenin uygulandığını söyledi.

Proje kapsamında evlenmeyi planlayan çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sağladıklarını ifade eden Özbaş, çiftleri nikah akdi öncesi evlilik ile beraberinde gelen sorumluluklara hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Özbaş, projeden yararlanan çiftlere aynı zamanda maddi destekte sağlandığını bildirdi.