Lüleburgaz'da Evde Yangın Çıktı
Lüleburgaz ilçesinde Ş.Y.'ye ait bir evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde hasar oluştu.
Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Ş.Y'ye ait evin oturma odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.