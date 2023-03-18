Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyitler köyünde Hüseyin Hacıoğlu'na ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hacıoğlu, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğü ekipleri evde soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.