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Lüleburgaz'da Eşini Silahla Rehin Tutup Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 18:07 Güncelleme: 18:08 Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir şüpheli, eşini silah zoruyla rehin tuttu. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı.