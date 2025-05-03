Lüleburgaz'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı

Lüleburgaz'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı
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Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'ni tanıtarak aile içi iletişim ve narkotik suçlarla mücadelede erken farkındalığın önemini vurguladı.

Lüleburgaz ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

Şaban Öğünç Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda vatandaşlara proje tanıtıldı.

Programda, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar, erken farkındalık ve aile desteğinin

önemi hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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