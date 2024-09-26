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Lüleburgaz'da Eğlence Mekanında Yangın

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanının bahçesinde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, mekanın çatısına ve yan binaya sıçradı. İtfaiye müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı, binalarda hasar oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde eğlence mekanının bahçesinde tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, mekanın bulunduğu binanın çatısı ile yan binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binalardakiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki binada da hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel

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