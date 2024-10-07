Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Dron Destekli Narkotik Uygulaması Gerçekleştirildi

Lüleburgaz'da Dron Destekli Narkotik Uygulaması Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dron destekli 'Narko alan' uygulaması yapıldı. 80 polisle gerçekleştirilen denetimlerde, 39 araç kontrol edilirken, 175 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca, 2 şüpheli hakkında hapis cezası bulunduğu için yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dron destekli "Narko alan" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan denetime 80 polis katıldı.

Dronla destek sağlanan denetimde 4 uygulama noktasında araçlar kontrol edildi.

Denetimlerde 39 araç kontrol edilerek, 175 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.

Denetimde çeşitli kusurları nedeniyle bir otomobil trafikten men edildi.

Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Yerel Haberler Lüleburgaz Teknoloji Narkotik Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Polis

Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.