Lüleburgaz'da Dron Destekli Narkotik Uygulaması Gerçekleştirildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dron destekli 'Narko alan' uygulaması yapıldı. 80 polisle gerçekleştirilen denetimlerde, 39 araç kontrol edilirken, 175 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Ayrıca, 2 şüpheli hakkında hapis cezası bulunduğu için yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dron destekli "Narko alan" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan denetime 80 polis katıldı.
Dronla destek sağlanan denetimde 4 uygulama noktasında araçlar kontrol edildi.
Denetimlerde 39 araç kontrol edilerek, 175 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.
Denetimde çeşitli kusurları nedeniyle bir otomobil trafikten men edildi.
Ekipler metruk binalarda arama yaparak, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.