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Lüleburgaz'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
Lüleburgaz'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki yalıtım malzemesi yüklü 41 AKE 623 plakalı kamyon, TEM Otoyolu Akçaköy mevkisinde kontrolden çıktı.

Trafik tabelasına çarpıp devrilen kamyonda sürücü H.K. ve yolcu olarak bulunan Y.K. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

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