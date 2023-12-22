Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da çıkan yangında yatağa bağımlı kadın hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen yatağa bağımlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen yatağa bağımlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Özerler Mahallesi Hasanağa Çeşme Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Apartmanın birinci katındaki evde bulunan yatağa bağımlı Gülseren Denizci (68), dumandan etkilendi.

Denizci, sağlık ekipleri tarafından kullanılmaz hale gelen evden çıkarılarak Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye Çeşme İtfaiye Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title