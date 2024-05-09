Lüleburgaz'da çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yılmaz Mahallesi, Sakarya Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.