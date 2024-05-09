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Lüleburgaz'da çıkan yangın söndürüldü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yılmaz Mahallesi, Sakarya Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yılmaz Mahallesi, Sakarya Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Yılmaz Mahallesi Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Sakarya Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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