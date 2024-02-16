Lüleburgaz'da Çakar Lamba Kullanan Tır Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çakar lamba kullanan bir tır sürücüsüne 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimde, çakar lamba kullanıldığı tespit edilen tır durduruldu ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca araçtaki çakar lamba sistemi de söktürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçaköy yakınlarında uygulama yapan ekipler çakar lamba kullandığını belirlediği bir tırı durdurdu.
Denetimde sürücüye 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı.
Ardından araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.