Lüleburgaz'da Çakar Lamba Kullanan Tır Sürücüsüne Ceza

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Otoyolu gişelerinde uygulama yapan ekipler çakar lamba kullandığını belirlediği bir tırı durdurdu.

Denetimde sürücüye 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı.

Tır ise trafikten men edildi.