Lüleburgaz'da Çakar Lamba Kullanan Tır Sürücüsüne Ceza
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çakar lamba kullanan bir tır sürücüsüne 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Otoyolu gişelerinde uygulama yapan ekipler çakar lamba kullandığını belirlediği bir tırı durdurdu.
Denetimde sürücüye 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı.
Tır ise trafikten men edildi.