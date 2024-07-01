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Lüleburgaz'da Buğday Yüklü Tır Tarlada Yandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilen buğday yüklü tır tarlada yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle anızlık alana da yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak tır kullanılamaz hale geldi ve 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilen buğday yüklü tır tarlada yandı.

Ataköy köyünde Arpalık mevkisindeki buğday tarlasında hasat gerçekleşti.

Buğdayın yüklendiği tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın anızlık alana da yayıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tırdaki ve anızlık alandaki yangın söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi, 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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