Lüleburgaz'da bisiklet taksiler 3 ayda bin 864 kişiye ücretsiz hizmet verdi Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla altı yıldır kullanılan bisiklet taksiler ilgi görüyor. Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla altı yıldır kullanılan bisiklet taksiler ilgi görüyor. Bisiklet taksiler, Lüleburgaz Belediyesince iklim değişikliğine neden olan etkenlerin azaltılması amacıyla Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında 2017 yılında uygulamaya konulmuştu. İlçede mesai saatleri içerisinde faaliyet gösteren taksiler, 3 ayda bin 864 kişiyi ulaşacakları yere taşıdı. Bisiklet taksiler, çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere yönelik ücretsiz hizmet veriyor. AA / Ufuk Ertop - Güncel Avrupa Birliği Lüleburgaz Türkiye Güncel Haberler

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