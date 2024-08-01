Lüleburgaz'da bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, bir marketin depo bölümündeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depodan dumanların çıktığını gören market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.