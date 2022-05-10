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Lüleburgaz'da bir kişi bıçakla yaralandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz'da bir kişi bıçakla yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde G.Ç. (23) ile C.S. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç., C.S'yi bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri C.S.'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, G.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Mesleki Eğitim, Lüleburgaz, Güncel, Haberler

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